Giuseppe Conte, è morto il papà Nicola: l'annuncio alla Camera, le condoglianze dei colleghi

È morto Nicola Conte, padre del leader del MoVimento 5 stelle Giuseppe.

Le condoglianze di Giorgia Meloni

«Voglio esprimere la mia vicinanza a Giuseppe Conte per la scomparsa del padre Nicola. A lui e alla sua famiglia rivolgo le più sincere condoglianze in questo momento di dolore». Lo scrive su Twitter la premier Giorgia Meloni.

Tutta la comunità politica del Movimento 5 Stelle si stringe intorno al Presidente @GiuseppeConteIT in questo momento di dolore per la scomparsa del suo papà Nicola. Il nostro più forte abbraccio! pic.twitter.com/1Xp0xOVsFT — MoVimento 5 Stelle (@Mov5Stelle) August 4, 2023

La comunità del M5S

