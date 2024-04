Bari, Conte: «Rimettiamo tutte le deleghe nella Regione Puglia»

«Stiamo leggendo pagine di politica che sono anche di cronaca giudiziaria che fanno tremare i polsi. Giuseppe Conte a Bari, dopo l'ultima tornata di arresti.

Bari, l'ex assessore regionale Alfonso Pisicchio arrestato: soldi e voti per gli appalti

Bari, nuovo terremoto giudiziario

Un nuovo terremoto giudiziario ha infatto sconvolto la politica pugliese. E al centro della bufera Alfonso Pisicchio, ex assessore regionale, finito ai domiciliari, insieme al fratello Enzo, per le accuse, tra le altre, di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione per l'esercizio della funzione, truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità materiale, turbata libertà degli incanti.

L'ultima inchiesta

Pisicchio, quando era assessore all’Urbanista nella giunta Emiliano, avrebbe utilizzato «la sua influenza politica e le sue relazioni, tramite suo fratello Enzo, per una gestione clientelare del suo ruolo, con favoritismi per ottenere ritorni in termini di consenso elettorale, mediante assunzioni nelle imprese favorite o avvantaggiate di persone che assicurano il voto e che avevano militato anche nel suo partito». Enzo Pisicchio, invece, avrebbe agito «quale esecutore delle direttive» del fratello «e quale schermo per impedire di risalire al ruolo e al contributo di Alfonsino». Enzo Pisicchio avrebbe avuto un «ruolo chiave nella commistione dei reati che gli vengono ascritti» in quanto «intermediario e faccendiere nei rapporti, a vari livelli, tra funzionari della pubblica amministrazione - comunale e regionale - e imprenditori non solo a livello locale ma anche nazionale».

Nell’occhio degli inquirenti, che indagavano su di lui dal 2020, una somma di denaro pari «a 156mila euro» versata ai Pisicchio da due società, la «Bv Tech di Milano e la Progesi Spa di Roma». Aziende che avrebbero beneficiato della predisposizione da parte di un broker assicurativo, in concorso con altri soggetti, di polizze fideiussorie false, successivamente prodotte ai competenti uffici regionali, per l’autorizzazione allo svolgimento di attività estrattiva nelle cave. Il budget sarebbe servito a foraggiare la lista che supportava il centrosinistra alle regionali del 2020 quando Pisicchio mancò l’appuntamento con l’elezione.