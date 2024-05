I motivi dietro alla scelta della premier Meloni di accettare il confronto in Tv con Ellly Schlein

Egregio direttore, ho letto che alla fine Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Schlein si confronteranno in tv davanti a Bruno Vespa. Francamente non so chi gliel'ha fatto fare. Non capisco cosa abbia da guadagnarci, lei che è il capo del governo, a dare tanta visibilità alla segreteria del Pd. Forse mi sbaglio, ma questa potrebbe rivelarsi un passo falso per la Meloni. Lei cosa ne pensa?

Gianni Voltan

Treviso



Caro lettore,

la scelta di Giorgia Meloni di accettare il faccia a faccia televisivo con la segreteria del Pd Elly Schlein mi sembra del tutto coerente con la sua decisione di candidarsi alle elezioni europee, cioè di mettersi in gioco e di utilizzare questo voto anche per misurare il suo consenso dopo un anno e mezzo di guida del governo.

Dopodiché credo che dietro questa scelta ci siano anche altre ragioni di tipo personale e politico. Partiamo dalle prime. Giorgia Meloni è una politica tenace e pugnace: di fronte alle sfide non è nel suo carattere tirarsi indietro o dare segni di debolezza - men che meno se dall'altra parte c'è un'altra donna - anche se questo comporta assumersi dei rischi. Dunque nel momento in cui ha deciso di candidarsi non poteva che accettare il faccia a faccia televisivo con la segreteria del Pd, pur sapendo benissimo di avere più da perdere della sua avversaria in questa singolare tenzone Tv. Ci sono poi anche ragioni politiche che spiegano questa mossa della premier. Accettando il confronto Giorgia Meloni legittima nei fatti la segretaria del Pd come leader del centro sinistra e dell'opposizione. Uno schiaffo indiretto ma voluto a Giuseppe Conte che aspira ad avere questa ruolo e a ritornare in futuro a Palazzo Chigi. Ma è del tutto evidente che, anche guardando al futuro, per la premier è più funzionale avere come contendente la segretaria del Pd, interprete di una linea politica radicale e marcatamente di sinistra, che un neo populista come il capo di Cinque Stelle. Inoltre Meloni, con questo faccia a faccia, polarizza su di sé tutta l'attenzione e ribadisce, se ce ne fosse bisogno, il suo ruolo di leader non solo di Fdi, non solo dell'esecutivo ma anche e senza ombra di discussione del centrodestra.