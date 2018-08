Gioca due euro a Win for Life, ne vince tremila al mese per 20 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - La fortuna ha baciato un giocatore del punto vendita Sisal Tabaccheria Occhiblu in via Mario Bochi, a Ponte San Giovanni. Durante il concorso numero 3933 delle ore 12 di lunedì 20 agosto 2018,ha infatti decretato il vincitore del 449esimo vitalizio assegnato dal Gioco della Rendita. La combinazione è stata: 2, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 16, 17, 20. Numerone: 14. La vincita, 3mila euro al mese per 20 anni, è stata realizzata con una giocata da soli 2 euro.