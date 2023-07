WhatsApp, ​adesso è possibile chattare con numeri sconosciuti (senza inserirli in rubrica): ecco come fare

WhatsApp, arrivano nuove funzionalità: adesso si può chattare anche con i numeri sconosciuti. Con il nuovo aggiornamento, è possibile avviare una conversazione con un qualsiasi numero sconosciuto (quindi non salvato in rubrica). Il procedimento sarà estremamente semplice ed intuitivo: basterà inserire il numero di telefono sconosciuto nella barra in alto all’interno di WhatsApp e inviare i messaggi. La nuova funzione è stata rilasciata sia per Android asia per iOS.

Aggiornare i messaggi mandati (entro 15 minuti dall'invio)

Gli utenti Android e iPhone che utilizzano WhatsApp sul proprio smartphone dovranno aggiornare l'app a seguito di un upgrade.

La novità permetterà agli utenti di modificare un messaggio entro 15 minuti dal primo invio. «Dalla correzione di un semplice errore di ortografia all'aggiunta di un contesto extra a un messaggio, siamo entusiasti di offrire un maggiore controllo sulle chat» si legge in un post del blog ufficiale dell'app controllata da Meta-Facebook.

L'upgrade

L'aggiornamento sarà rilasciato nel corso delle prossime ore nei paesi raggiunti dal servizio. «Tutto quello che devi fare è premere a lungo su un messaggio inviato e scegliere modifica dal menu entro quindici minuti dal primo invio». I messaggi modificati verranno contrassegnati con un'etichetta al loro fianco ma senza rendere disponibile la cronologia delle modifiche, come avviene, ad esempio, per un post cambiato su Facebook.