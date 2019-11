Vanessa Incontrada in lacrime a Domenica In. Gigi D'Alessio: «Sembra di essere a C'è posta per te»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

piange a dirotto a Domenica In , ma specifica: «Sonodi felicità». La conduttrice televisiva italo-spagnola è infatti ospite diinsieme ae racconta di avere molta nostalgia di casa. «Vivo in Italia da tantissimo tempo, ma sono comunque una latina. Sono spagnola e, anche se non mi manca troppo, ho tanta nostalgia della mia casa e della mia famiglia» - dice- «Sono abituata a vivere in Italia, ma non posso non sentire la mancanza di casa, prima o poi vorrei tornarci».A quel punto,mostra aun videomessaggio della, che dice alla figlia: «Ti ricordi della prima volta che andammo in Italia? Avevi 18 anni e cercavi di diventare modella, sei diventata un personaggio stupendo ma la cosa più importante è che tu sei per me la miglior persona al mondo»., che aveva già rivelato di non aver avuto un rapporto semplice con la madre, inizia a commuoversi sempre di più e non riesce a trattenere le lacrime.A quel punto, per sdrammatizzare, Gigi D'Alessio invita Vanessa Incontrada a non piangere: «Ma siamo a Domenica In o a C'è posta per te? Qui non si deve piangere, questa è la trasmissione dei sorrisi e della felicità». La donna, quindi, ribatte: «Sì, sono lacrime, ma di felicità». Quando poi il cantautore napoletano vede alcuni filmati delle sue origini, dalla famiglia fino al 'padre putativo' Mario Merola, inizia a commuoversi notevolmente e Vanessa Incontrada scherza così: «Guardami negli occhi, ecco: stai piangendo anche tu? Tieni, asciugati le lacrime con il mio fazzoletto pieno di moccio».