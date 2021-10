Cinema, è morto Val Bisoglio, il padre di John Travolta nella "Febbre del sabato sera". Aveva 95 anni

È morto a 95 anni Val Bisoglio, il padre di John Travolta nel film "La febbre del sabato sera". L'attore statunitense, caratterista in decine di telefilm, è morto in California nella sua casa di montagna vicino a Los Olivos. La notizia della scomparsa, avvenuta il 18 ottobre, è stata data dalla moglie Bonnie B. Ray a «Variety». Bisoglio era conosciuto per il ruolo di Frank Manero Senior, il padre del protagonista Tony Manero, interpretato da John Travolta nel film «La febbre del sabato sera» (1977). Nato come Italo Valentino Bisoglio il 7 maggio 1926 a New York, era figlio di genitori italiani immigrati dal Monferrato, in provincia di Alessandria. Iniziò a recitare in teatro sotto la tutela di Jeff Corey, ottenendo sul palcoscenico di Broadway parti in «Kiss Mama», «A View from the Bridge» e «Wait Until Dark».

Dagli anni '60 Bisoglio apparve in televisione, recitando in puntate delle serie «Ironside», «Il tenente Kojak», «Agenzia Rockford», «Pepper Anderson agente speciale». I suoi ruoli più noti sono stati quelli del sergente Sal Pernelli, il cuoco di «M.A.S.H.», e del ristoratore Danny Tovo nella serie «Quincy» (1976-1983), con protagonista Jack Klugman. Il suo ultimo ruolo televisivo è stato quello di Murf Lupo ne «I Soprano» (2002). Bisoglio ha anche ottenuto numerosi crediti cinematografici nel corso della sua carriera. Ha recitato tra gli altri film in «Non si maltrattano così le signore» (1968), «La fratellanza», «Il boss è morto», «Hindenburg» (1975), «Candidato all'obitorio» (1976), «Scusi, dov'è il West?» (1978) «Diamonds» (1999). Oltre a recitare, in gioventù Bisoglio partecipò al progetto pilota 'Mobilization for Youth' dell'amministrazione Kennedy, un programma contro la povertà che addestrava gli adolescenti che avevano abbandonato la scuola a lavorare.

