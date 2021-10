Festa del Cinema di Roma: capienza nelle sale all'89% e 326 proiezioni

Si chiude oggi la festa del cinema di Roma, un evento che segna la ripresa di un settore duramente colpito dalla pandemia di Covid: sale all'89% di riempimento e questo in ben 326 proiezioni, questi i numeri della sedicesima edizione. Questo solo uno degli argomenti affrontati nella conferenza stampa di chiusura della manifestazione alla presenza del direttore artistico Antonio Monda e della presidente della Fondazione cinema per Roma Laura Delli Colli. Questi poi altri numeri diffusi oggi nell'incontro stampa: 66 film, 23 paesi rappresentati, 37.231 biglietti venduti e 3805 accrediti.

E tutto questo per un budget pari a 4.165.000. Da parte di Laura Delli Colli e Antonio Monda tanta soddisfazione e la volontà ribadita di continuare ad operare nel segno della qualità. A chi chiedeva infine a Monda il suo futuro (il suo mandato è alla fine, ndr) da parte del direttore artistico la massima disponibilità: «A parlarea per me tutte le star che ho portato a Roma e i film che da questa festa sono arrivati agli Oscar. Insomma sono del tutto disponibile, ma non dipende da me».

