L'uomo volante strega Parigi alla parata del 14 luglio: il Flyboard Air raggiunge i 190 km/h

Protetto da un caschetto, con un fucile in mano, Franky Zapata si è esibito in diverse evoluzioni, volando letteralmente in piedi. L'è stato fra le principali attrazioni della parata militare del 14 luglio a. Protagonista della performance è stato il campione del mondo francese di moto d'acqua Franky Zapata che ha sorvolato gli Champs Elysées ad una decina di metri d'altezza grazie al «Flyboard air», un congegno di sua invenzione, il cui possibile uso militare è attualmente allo studio.