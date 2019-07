Ryanair cambia nome al Boeing 737 Max: troppe sciagure aeree, si chiamerà 8200

LONDRA - Ryanair, secondo quanto riporta il quotidiano Guardian ha deciso di cambiare nome al Boeing 737 Max. La compagnia aerea irlandese a basso costo ha ribattezzato l'aereo 737 8200. L'aereo è stato protagonista recentemente di due sciagure costate la vita a un totale di 346 persone. Per ora non ci sono conferme da parte di Ryanair, ma il giornale scrive che un Boeing 737 Max nuovo di zecca destinato alla compagnia irlandese è stato fotografato davanti agli hangar della Boeing e dalle immagini è emerso che la parola 'Max' è stata sostituita con il numero '8200' nella scritta stampata sotto i finestrini della cabina di pilotaggio. Ryanair ha ordinato 135 di questi aerei.

Intanto, il 737 Max rimane a terra a livello globale mentre la Boeing cerca di convincere le autorità che i cambiamenti apportati al software del velivolo sono sufficienti a garantirne la sicurezza. Ma questo stop prolungato è destinato a far sentire il suo peso sulle attività delle compagnie che contavano proprio sul 737 Max per rinnovare o espandere le proprie flotte. E fra queste c'è la stessa Ryanair, che prevede adesso di chiudere le proprie basi in alcuni aeroporti con un conseguente minore tasso di crescita (dal 7% al 3%) atteso per l'estate 2020.

