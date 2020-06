Retina, ecco la prima protesi liquida ottenuta in Italia contro cecità e i danni della vecchiaia

Retina, è stata ottenuta in Italia la prima protesi liquida contro la cecità e i danni causati da malattie e vecchiaia. È pronta la prima protesi liquida della retina: fatta di nanoparticelle sospese in una soluzione acquosa, è stata messa a punto in Italia e promette di aiutare a riparare i danni causati da malattie degenerative o dall'invecchiamento che possono portare alla cecità, come la retinite pigmentosa e la degenerazione maculare. Pubblicato sulla rivista Nature Nanotechnology, il risultato è stato coordinato dall'Istituto Italiano di Tecnologia (Iit).

