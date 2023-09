Porsche con la scritta sbagliata, la foto scattata in Italia è virale. «Sarà un esemplare unico»

Porshce anziché Porsche. Macchina di lusso con la scritta sbagliata a Roma. L'errore è stato immortalato da un pendolare sulla Colombo, direzione Ostia. «Sono andato anche io a controllare come si scrivesse», racconta l'autore dello scatto. E non ha potuto che constatare l'inversione della "h" con la "c". Un errore del meccanico? Esemplare uscito così dalla fabbrica? «In questo caso sarebbe l'unico», commentano gli utenti. In molti si sono divertiti a esprimere il proprio parere (soprattutto ironico) sull'immagine.