Sul volo con un perizoma rosso al posto della mascherina: «Tanto si toglie per bere». Poi viene cacciato dall'aereo

Ha tentato di volare con un perizoma rosso sul viso al posto di una mascherina: un uomo della Florida è stato espulso da un volo della United Airlines mercoledì scorso. Adam Jenne (38 anni) è salito sull'aereo per voler dimostrare la «ridicolezza» della norma che impone di indossare una mascherina per proteggersi dal Covid-19 a bordo degli aerei. «Tanto la togliamo per bere e mangiare», ha tentato di spiegare Jenne; l'uomo si sarebbe addirittura paragonato all'icona dei diritti civili Rosa Parks.

Sull'aereo con il perizoma, ecco cosa è successo

Il racconto è stato riportato dalla NBC News: non è la prima volta che Jenne si rende protagonista di provocazioni del genere.

«Penso che il modo migliore per illustrare l'assurdità sia con l'assurdità - ha detto - Su ogni singolo volo ci sono state reazioni diverse da parte dell'equipaggio». Il personale di volo della United però, non era affatto divertito. Jenne infatti, è stato subito fatto scendere dall'aereo.

«Il passeggero chiaramente non era in regola con il mandato federale della mascherina e apprezziamo che il nostro team abbia affrontato il problema a terra prima del decollo», ha fatto sapere in una nota ufficiale la United, sempre condivisa con la NBC News.

In un anno sui voli americani sono stati registrati da 100 a 150 «comportamenti anomali dei passeggeri». Da gennaio, la Federazione dei voli ha registrato più di 5.660 segnalazioni di passeggeri indisciplinati. Più di 4.070 di loro erano legati alla mascherina.