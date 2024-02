Due incidenti in poche ore nel trevigiano, tre feriti: un 25enne è stato investito in viale Europa

TREVISO - Incidente a Treviso, 25enne investito in viale Europa. Il fatto è avvenuto oggi, 17 febbraio, intorno alle 19. Non è chiara la dinamica sulla quale è al lavoro la polizia locale di Treviso ma il giovane è stato investito da un'automobile di passaggio. Sul posto l'ambulanza che ha portato il 25enne all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

Non sarebbe in pericolo di vita, nonostante le ferite riportate siano importanti.

Poco dopo, sulla Feltrina in zona Signoressa di Trevignano, c'è stato un altro incidente tra due auto. Il bilancio in questo caso è di due feriti, portati sempre in ospedale con ferite di media gravità. I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri.