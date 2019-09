Rischiano di perdere il volo: sfondano una porta per raggiungere l'aereo sul piazzale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avvisati per tre volte dall'altoparlante dell'aeroporto di, erano serenamente al bar. E non si sono presentati al gate del volo per. L'era pronto per rullare verso la pista di decollo. Così due passeggeri (un italiano di 54 anni e un inglese di 40, tutt'e due residenti a Londra) hanno pensato bene di forzare la porta allarmata del gate e di fare irruzione nell'area di parcheggio degli aerei per raggiungere - in qualche modo - l'aeroplano.Subito, però, sono intervenuti gli agenti della PolAria: ihanno fermato i due uomini che avevano con sé anche le valigie. Sono stati multati dalla polizia e saranno costretti a pagare circa duemila euro ciascuno. Secondo quanto riportato dall'Unione Sarda, i due corrono pure il rischio di provvedimenti penali.