Oroscopo San Valentino 14 febbraio, i segni top e flop: Leone e Acquario sorridono, giù Ariete e Bilancia. Tutte le previsioni

Oroscopo San Valentino, il giorno degli Innamorati mercoledì 14 febbraio 2024: le previsioni per tutti i segni dello zodiaco.

Come sarà la giornata delle coppie? Andiamo a scoprirlo insieme secondo le previsioni degli esperti. Quali saranno i segni più fortunati a San Valentino e quelli, invece, un po' meno?

Oroscopo di San Valentino 14 febbraio 2024: tutti i segni

Oroscopo, le stelle per la giornata di San Valentino: ecco segno per segno le previsioni per la giornata degli innamorati, 14 febbraio 2024. Innamorati o non, cosa rivela lo zodiaco per un giorno decisamente speciale e difficile da dimenticare per le coppie. I segno top e quelli flop se credete nelle stelle...

Ariete

Nel giorno di San Valentino sollecitata dal Sole, la Luna nel lavoro punta al rilancio. Favoriti il raggiungimento di ambizioni professionali e i cambiamenti. Festeggiamenti sottotono per il 14 febbraio, i vostri programmi non incontrano l’approvazione del partner.

Toro

Operando con calma e determinazione, nel giorno di San Valentino i Toro potranno fare gli aggiustamenti e le modifiche necessarie per sbloccare una situazione affettiva ambigua. Una bella cura oppure una terapia naturale sono quello che ci vuole per mantenere una buona forma.

Gemelli

Basta che la Luna sosti nel segno dell’Ariete scortata dal Sole, perché il corso delle emozioni si assesti nella carreggiata giusta. Ottime carte da giocare per ribaltare a vostro favore una questione insoddisfacente. Novità, inviti in arrivo.

Cancro

Presi in contropiede da qualche imprevisto, sbagliate nel giudicare situazioni e persone, mettendovi in testa idee che non corrispondono al vero. Per la Festa degli Innamorati indossate il vostro miglior sorriso, e mettete in sordina recriminazioni e lamentele.

Leone

La svolta proprio nel giorno degli Innamorati? Pare di sì... Energia da vendere e umore alle stelle, con la Luna in Ariete. Se avete collezionato una serie di insuccessi personali, avrete l’occasione per rifarvi. Più intraprendenti e più sicuri, riuscirete ad assumervi quelle responsabilità rimandate da tempo.

Vergine

Frequentando ambienti dove circolano idee nuove o accettando inviti di un certo impegno sociale, avrete l’opportunità di mettervi in luce anche nel giorno di San Valentino. L’obiettività di giudizio e la linearità del vostro intervento susciteranno l’ammirazione di molti. Magari organizzate qualcosa di insolito con il partner. Così vi stupirete entrambi.

Bilancia

Una giornata un po' così, a quanto pare. L’umore non è adatto per festeggiare degnamente la Festa di San Valentino. Per non rischiare che finisca a “schifio”, conviene soprassedere. La situazione affettiva vi stimola a vedere chiaro in voi stessi e a compiere una scelta indovinata. Magari trascorrere una giornata facendo shopping insieme può essere un'esperienza che dà una svolta alla giornata.

Scorpione

San Valentino? Forse in questa fase occupatevi più seriamente dell’organizzazione in generale, a cominciare dalla professione. Scambio con gli altri benefico per l’economia. Piccole e grandi incombenze domestiche, lavoretti di restauro o di manutenzione riusciranno a meraviglia.

Sagittario

Sarà un 14 febbraio in cui vi sentite energici, motivati, per mettere in cantiere progetti e prendere decisioni vincenti. Per i single nel giorno di San Valentino incontri interessanti: buttatevi. Con le ottime promesse lunari, è facile essere di buonumore, recuperare padronanza e coraggio.

Capricorno

Sotto il raggio della Luna in Ariete, in mattinata la tranquillità apparirà un’utopia. A maggior ragione, se il partner punterà i piedi per futili motivi. Mantenete il controllo senza commettere passi falsi. Trovate un compromesso fra le esigenze vostre e altrui.

Acquario

Con il sestile lunare che garantisce risorse energetiche e vi aiuta a canalizzare la volontà in una direzione ben precisa, la giornata è uno spasso. Quando vuoi sai essere una persona estremamente romantica e sorprendente. Ritmo e atmosfera coinvolgono anche il settore degli affetti. La serata riserva sorprese.

Pesci

Il romanticismo fa parte del carattere, si sa... L’attivismo lavorativo porta nuove prospettive di guadagno. Tante piccole cose si sistemano nel posto giusto. Sopravvive un po’ di malinconia. Per San Valentino affettivamente siete al sicuro, però se volete vivacizzare l’intesa, organizzate qualcosa di speciale nel giorno degli innamorati.