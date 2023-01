Onlyfans, la mamma modella: «La scuola del mio bambino mi ha vietato di partecipare a qualsiasi attività» Foto

Victoria Triece è una mamma 31enne che vive ad Orlando in Florida, Stati Uniti. La donna era molto attiva all'interno della vita scolastica del figlio perché oltre ad aiutarlo a fare i compiti e studiare, prendeva parte anche a varie attività di volontariato organizzate dalla scuola. Victoria però, ha anche un profilo sul sito per adulti Onlyfans (che le permette di arrotondare) e questo aspetto non è assolutamente andato giù ad alcuni genitori.

La vicenda

Victoria Triece è stata completamente tagliata fuori da tutte le attività che riguardano il volontariato con la classe del suo bambino. La 31enne è stata "smascherata" da una lettera anonima che un genitore preoccupato avrebbe inviato al preside della scuola, segnalando appunto le sue attività hot sul web. La scuola ha vietato a Victoria di prendere parte a qualsiasi laboratorio con i bambini e per questo motivo la modella ha fatto causa alla scuola.

Le dichiarazioni dell'avvocato di Victoria

Victoria Triece è ovviamente seguita legalmente da un avvocato, Mark NeJame, che ha detto: «Quello che fa Victoria fuori dalle attività scolastiche, e che non riguarda strettamente la scuola o i bambini, sono affari suoi, altrimenti nessuno di noi sarebbe più libero di fare ciò che vuole». Inoltre, Victoria (che spera di essere riammessa ai programmi di volontariato), dice: «Continuo ad aiutare mio figlio con la scuola ma mi manca molto l'interazione anche con le altre persone».