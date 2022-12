Onlyfans, insegnante apre profilo per curare il figlio malato: si licenzia dopo essere stata scoperta dagli alunni

L'insegnante di fisica Kirsty Buchan, 33 anni, ha lasciato la sua cattedra dopo che gli alunni hanno scoperto il suo "segreto". La donna lavorava come professoressa presso la Bannerman High School di Glasgow, e aveva deciso da poco di aprire segretamente un profilo Onlyfans per pagare alcune cure costose al figlio malato, di 11 anni.

Alla fine però i suoi alunni si sono però imbattuti nel suo profilo vietato ai minori, e la notizia è chiaramente arrivata anche all'orecchio dei genitori, che hanno subito messo in piedi una protesta contro la figura "poco educativa" della giovane insegnante di fisica. La donna è stata quindi "costretta" a dare le dimissioni dal suo ruolo, lamentando anche il poco sostegno da parte dell'istituto.

La 33enne aveva preso un lungo periodo di pausa dall'attività lavorativa per stare vicino al figlio malato, ma la scuola si era rifiutata di pagare quei giorni lontano dall'insegnamento, nonostante le cause di forza maggiore. Per cui la scelta di aprire un profilo Onlyfans, è stata vista da parte dell'insegnante come il modo più rapido per raccimolare i soldi utili alle cure del figlio. Uno dei genitori degli alunni interpellato dal Daily Record, si è lamentato di come la stampa locale non abbia dato risalto alla questione: «La nostra protesta è stata riportata dai notiziari nazionali, ma quelli locali invece si sono soffermati solo sull'altro lavoro della signorina Buchan. È una vergogna, le foto che ha pubblicato su OnlyFans non lasciavano nulla all'immaginazione».

Kirsty Buchan, a former physics teacher at Bannerman High School, was forced to resign after the explicit images emerged online https://t.co/WPeVwVfsnY — Glasgow Live (@Glasgow_Live) December 1, 2022

Altri genitori invece, seppur contrariati dalla situazione, hanno rilasciato commenti più pacati: «Come professoressa di fisica è l'ultima persona da cui ci saremmo aspettati qualcosa di simile, ma essendo una persona molto intelligente credo che sapesse cosa rischiava». Tuttavia, l'insegnante ha voluto difendere le sue azioni. Durante un'intervista a "The Record" ha detto: «Non avevo altra scelta, mio figlio recentemente ha sviluppato una grave malattia allo stomaco ed è attualmente in attesa di un'operazione» afferma Kirsty Buchan, che aggiunge «alcune persone dicono che sono stata pazza a lasciare il posto da insegnante per guadagnare pubblicando le mie foto online. Ma la scuola non mi ha voluto aiutare in nessun modo, sarei stata pazza se fossi rimasta».

