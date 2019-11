Michelle Hunziker e l’albero di Natale anticipato: lo facciamo sempre a metà novembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In casa Hunziker – Trussardi è già arrivato il Natale. Michelle Hunziker anticipa i tempi di un mese circa e prepara l’albero con il solerte aiuto delle due figlie, postando il risultato finale dalle stories del suo account Instagram. Quella di nono farsi trovare assolutamente impreparati sugli addobbi festivi domestici sembra essere una cosa serie per Michelle che prima di iniziare i preparativi dal social avverte: “Come da tradizione Hunziker… prepareremo l’albero a metà novembre”.Nell’operazione la showgirl utilizza come collaboratrici Sole e Celeste, figlie nate dal suo matrimonio con l’attuale marito, Tommaso Trussardi. Le piccole chiedono le canzoni natalizie, subito accontentate dalla mamma che poi mostra orgogliosa ai fan il suo albero.