Macerata, morbillo: 15 casi in ospedale. E' un ragazzino ​a scatenare l'epidemia

Casi di morbillo all’ospedale di Macerata, in pochi giorni registrati 15 contagi. Un numero che fa alzare vertiginosamente la media in tutte le Marche. La diffusione del virus all’interno del nosocomio è stata molto rapida. E' stato un ragazzino a scatenare l’epidemia. Il giovane è passato dal pronto soccorso ad altri due reparti prima della diagnosi. Quattro persone sono state ricoverate. Un bambino trasferito al Salesi in via precauzionale. Situazione ora tornata alla normalità sia all’interno del nosocomio, dove la situazione è stata posta sotto attenzione con l’adeguata profilassi, sia tra i familiari e i contatti delle persone che hanno contratto il morbillo.