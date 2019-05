Nonna Licia Fertz, influencer e modella osè a 89 anni: «Instagram mi ha fatto rinascere»

di Ilaria Del Prete

Nonna Licia è l’influencer che non ti aspetti. Classe 1930, è arrivata su Instagram grazie al nipote Emanuele dopo la morte dell’amato marito Aldo. «Sono caduta in depressione. Credevo di non essere più utile a nessuno», spiega Licia che ora ha ritrovato la gioia di vivere e l’entusiamo di trasmetterla ai suoi followers in costante crescita da ogni parte del mondo.«Sono tranquilla. È capitato questo e ben venga. Non è niente di particolare».«Quello che non avrei mai fatto in gioventù lo faccio in vecchiaia. Per 12 anni sono stata accanto a mio marito malato, ho rinunciato a tutto. Adesso sembra una nuova vita, meravigliosa anche a 89 anni. Ho sempre pensato di aiutare qualcuno, invece sono stati gli altri ad aiutare me».«Molto di più. Mi ha ridato la vita. Sono tornata quella che ero una volta, sempre con la gioia di vivere nonostante gli alti e bassi della vita».«Sì. Questo fotografo Hektor Werios (foto in alto) ha scelto persone da tutto il mondo, giovani e anziane. Per mostrare che la gioventù è bella ma anche la vecchiaia non è da disprezzare».«A fin di bene, con Le Iene. Abbiamo fatto delle foto da mettere all’asta. Con i ricavati compreranno computer e connessione internet per gli anziani di una casa di riposo in Brianza».«Senza alcuno scopo di lucro. La trovo una cosa positiva per aiutare tante persone a capire che non si devono vergognare di come si arriva a questa età».«Si tratta di persone di poco spirito. Che vorrebbero fare e non hanno il coraggio delle proprie azioni. Che buttino giù la maschera e si rivelino per quello che sono».«Di dire sempre quello che vogliono e essere spontanee».«Per chiamare il medico, farmi mandare la spesa, chiacchierare con le amiche. Era un mezzo di comunicazione necessario».«No, mi aiuta mio nipote. Lui legge e io rispondo ai messaggi che mi arrivano da tutto il mondo. Ed è molto bello proprio perché lo facciamo insieme».