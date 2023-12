Licenziata dopo la festa aziendale. Il capo: «Condotta gravemente scorretta. Ha screditato la reputazione dell'asilo»

Con l'arrivo del Natale, sono sempre di più le società che organizzano cene e feste aziendali per festeggiare la fine dell'anno e i traguardi lavorativi raggiunti con i dipendenti.

Ma se per molti sono un momento di svago e spenseriatezza, per una ragazza americana il grande evento ha rappresentato la fine della sua esperienza lavorativa. A causa della sua «cattiva condotta», infatti, la statunitense è stata licenziata poco dopo con una lettera.

Il licenziamento

Prima la festa, poi la lettera di licenziamento, infine il video su TikTok. Si è conclusa così l'esperenza lavorativa di Molly, ragazza americana licenziata dalla sua società a seguito della festa aziendale. Con un video sui social, la statunitense ha voluto raccontare la sua storia, pubblicando anche la lettera di licenziamento. Il tutto, insieme ad una sua foto scattata prima dell'evento, con la scritta «Prometto che mi comporterò bene alla festa dello staff». Come raccontato dalla ragazza e riportato anche dal «New York Post», dopo la festa aziendale, il suo capo le avrebbe mandato una lettera per licenziarla. Queste le parole: «Cara Molly, è con rammarico che devo confermarti l'esito della mia indagine sugli eventi accaduti sabato sera alla festa di Natale dello staff [..] rischiamo di screditare la reputazione dell'asilo nido. Ciò equivale a una condotta gravemente scorretta. Dato che sei ancora in periodo di prova, non avevo altra scelta che rescindere il tuo contratto di lavoro con effetto immediato. Ti verranno pagate tutte le ferie maturate insieme alle ore di questo mese nella tua busta paga finale il 7 gennaio». La lettera non descrive però i motivi del licenziamento, né cosa abbia fatto Molly alla festa aziendale. Inoltre, la ragazza non ha rivelato la sua occupazione, anche se nella lettera si parla di un asilo nido. Dopo il video, Molly ha confessato di non poter parlare del licenziamento: «Sfortunatamente, senza il suo permesso, non posso dare più dettagli». Su TikTok, intanto, il video ha raggiunto 2,5 milioni di visualizzazioni.