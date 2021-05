Julia Roberts compra casa a San Francisco per 8,3 milioni di dollari

Shopping immobiliare per Julia Roberts. L'attrice premio Oscar ha appena concluso l'acquisto di una villa in stile vittoriano a San Francisco per 8,3 milioni dollari. Niente a che fare con le regge faraoniche a cui ci hanno abituato le star di Hollywood: la Roberts ha preferito una abitazione più modesta (si fa per dire) e non così esclusiva: è immersa nel quartiere di Presidio Heights ed è simile alle tante ville che la circondano. Certo, lo spazio non manca: la villa, costruita oltre un secolo fa, si sviluppa su cinque piani. Ha cinque camere da letto, cinque bagni, una cantina, un garage per due auto e un giardino. Prima apparteneva a un ciclista professionista che l'acquistò a fine anni '90 per 1,8 milioni di dollari.