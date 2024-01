Julia Roberts: «Non volevo girare Notting Hill». E svela un segreto della scena in cui si dichiara a Hugh Grant

Julia Roberts non voleva girare Notting Hill.

La star americana, inizialmente, non voleva interpretare il ruolo di Anna Scott, perché non si sentiva a proprio agio con quel personaggio: una famosa attrice, proprio come lei. «In tutta onestà, una delle cose più difficile che abbia mai dovuto fare è stato il tuo film - ha ammesso infatti Julia in una conversazione per "British Vogue", con lo sceneggiatore del cult del 1999, Richard Curtis - . Ero così a disagio nel dover interpretare un'attrice di cinema! Voglio dire, ne abbiamo parlato così tante volte, ma quasi non ho accettato la parte, perché mi sembrava così imbarazzante. Non sapevo nemmeno come interpretare quella persona». Anche gli abiti di scena che doveva indossare come Anna Scott non le piacevano per niente. Anzi, per dirla tutta, «li detestavo».

La frase cult

Ecco perché nella famosa scena del «Sono solo una ragazza¦» («è stata una scena fantastica, ma chi l'avrebbe mai immaginato che sarebbe diventata "la scena?"») la Roberts decise di vestirsi nello stesso modo in cui si era presentata quel giorno sul set. «Quella mattina ho fatto tornare al mio appartamento il mio autista, l'adorabile Tommy. Gli ho detto "Vai in camera mia e prendi questo, questo e questo dal mio armadio". Ed erano le mie ciabatte infradito, la mia gonna di velluto blu tanto carina, una maglietta e il mio cardigan», ha detto ancora l'attrice, scherzando poi con Curtis sul fatto che lui fosse deluso ancora adesso «che non indossassi un vestito migliore quel giorno».

Mai una scena di nudo

Nell'intervista al magazine, che le ha dedicato la cover di febbraio, l'attrice hai poi spiegato perché non è mai apparsa in una scena di nudo nel corso della sua carriera. «Per me non togliermi i vestiti in un film o essere vulnerabile fisicamente è una scelta che faccio per me stessa - ha sottolineato - . Senza criticare le scelte degli altri, credo sarebbe più giusto dire che le cose che scelgo di non fare sono rappresentative di me, come madre di tre figli, mi sento in questo modo». E a proposito della famiglia, Roberts ha poi attribuito al marito Daniel Moder (con cui è felicemente sposata dal 2002) il segreto della sua eterna giovinezza. «Avere buoni geni e una vita appagante è indubbiamente importante - ha detto l'attrice quando le è stato chiesto se ricorresse o meno a qualche "aiutino esterno" per apparire sempre splendida a 56 anni - . Ma credo nell0amore di un bravo uomo. Credo che mio marito mi ami e si prenda cura di me in un modo che mi fa sentire profondamente felice. E ogni volta che vedi qualcuno che è felice, non importa quanti anni ha».