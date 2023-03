Oscar 2023, la (costosa) borsa regalo per i candidati: ecco cosa contiene. E c'entra anche l'Italia

Non tutti sanno che ogni anno, i candidati agli Oscar ricevono una borsa regalo dal valore di 100.000 dollari, distribuita da Distinctive Assets. Nella borsa di quest'anno, i candidati hanno trovato due vacanze di lusso in Italia e in Canada, prodotti per la cura della pelle e dei capelli, un set di valigie e infradito di Havaianas e magliette con scritte divertenti, vino, una lettura da uno sciamano, scatole di cioccolatini, un cuscino da viaggio, un braccialetto di pietre preziose personalizzato e tanto altro ancora. La borsa regalo destinata ai candidati all'Oscar di quest'anno include anche un biglietto per un viaggio per otto persone al Faro di Punta Imperatore, una struttura di lusso situata sull'isola d'Ischia. I candidati e i loro amici avranno la possibilità di trascorrere tre notti in questa struttura recentemente rinnovata, che offre una vista panoramica sulla città di Napoli. Foto: Kikapress Music: "Moose" from Bensound.com

