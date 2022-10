Julia Roberts e George Clooney alla prima del film "Ticket to Paradise" al Regency Village Theatre di Los Angeles, in California. Nei panni di ex moglie e marito costretti a far fronte comune contro la figlia che intende sposarsi senza il loro consenso, i due attori sorridono anche per le notizie dal botteghino. Il film ha incassato in due settimane 1.583.805 euro.