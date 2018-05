I tradimenti? Mariti e mogli stiano attenti al lunedì: ecco perché è il giorno più a rischio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

all'interno della coppia? Avvengono più spesso di, in un determinato momento della giornata. Almeno, stando a quanto rivelato da un'indagine di Second Love , un portale per incontri extraconiugali, che ha sottoposto un questionario a oltre un milione dei suoi utenti.I risultati sono sorprendenti, ma forse neanche troppo: ilè il giorno in cui si concentra la maggior parte delle infedeltà di coppia e ci sarebbe anche un motivo preciso. Il lunedì sengue immediatamente il, che per quasi tutte le coppie sposate è il momento da dedicare al riposo e alla famiglia. Per i traditori 'seriali', dopo 48 ore in famiglia, l'infedeltà si rende quasi necessaria con il ritorno in ufficio. Alcuni utenti, inoltre, hanno segnalato nelle loro risposte che il lunedì è anche il giorno in cui rincasare tardi desterebbe meno sospetti.Il portale Second Love, inoltre, ha dimostrato che il lunedì è il giorno in cui gli utenti sono più attivi. La maggior parte degli accessi e degli incontri concordati, infatti, si concentra nel, tra le 16 e le 18. Secondo i responsabili del portale, questo momento è il più adatto per organizzare incontri clandestini, all'insaputa dei partner 'ufficiali', in vista della fine della giornata.