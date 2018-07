E' la Giornata Mondiale del bacio, sui social è pioggia di baci da film

Finirà l’acqua, finirà il cibo, finirà il mondo, ma il ricordo di questi momenti non finirà mai. 🙋🏻‍♀️💜#giornatamondialedelbacio pic.twitter.com/F75S6n6hHQ — L' allegro chirurgo. (@peldicarota_) 6 luglio 2018

C'è un motivo se, su Instagram, tutti si stanno baciando. Il 6 luglio è la Giornata Mondiale del Bacio: istituita nel 1990 per celebrare il gesto più affettuoso di tutti. Tra innamorati ma non solo, tra genitori e figli, tra bimbi, amici, amanti e chi più ne ha più ne metta.Twitter, ovviamente, ha eletto la ricorrenza a trending topic: c'è chi condivide un dolce ricordo, chi una foto storica, chi posta poesie e, ovviamente chi fa battute. Qualcuno ricorda i baci più belli del cinema: uno su tutti, quello tra Rhett e la sua Rossella in "Via col Vento", ma anche quello tra gli amatissimi Meredith e Derek di Grey's Anatomy.La curiosità da non dimenticare? Un bacio attiva 35 muscoli facciali, 112 muscoli posturali e mette in circolazione 80 milioni di batteri. Ma a quest'ultima informazione forse è meglio non pensare.