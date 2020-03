Flash-mob dai balconi di martedì 17 marzo: appuntamento alle 18. Come partecipare: "Tanto pe' canta'"

Continuano i flash mob per far sentire gli italiani meno soli in questo momento così difficile. La quarantena per il coronavirus prosegue, ma gli appuntamenti sui balconi sembrano essere ormai a tutti gli effetti un momento di ritrovo, di gioia e di goliardia a cui si unisce sempre più gente. L'appuntamento per oggi, martedì 17 febbraio, è con la celebre canzone di Nino Manfredi "Tanto pe' cantà", alle ore 18.



La canzone in realtà è di Ettore Petrolini (musica) e Alberto Simeoni (testo). Fu composta nel 1932 e deve la sua notevole popolarità anche alle interpretazioni offerte da numerosi attori e cantanti celebri. La versione più popolare e nota resta quella incisa da Nino Manfredi per il Festival di Sanremo 1970, con arrangiamenti del maestro Maurizio De Angelis, e rimasta vari mesi nelle hit-parade. Ecco il testo completo:





È una canzone senza titolo

Tanto pe' cantà

Pe' fa quarche cosa

Non è gnente de straordinario

È robba der paese nostro

Che se po' cantà pure senza voce

Basta 'a salute

Quanno c'è 'a salute c'è tutto

Basta 'a salute e un par de scarpe nove

Poi girà tutto er monno

E m'a accompagno da me



Pe' fa la vita meno amara

Me so' comprato 'sta chitara

E quanno er sole scenne e more

Me sento 'n core cantatore

La voce e' poca ma 'ntonata

Nun serve a fa 'na serenata

Ma solamente a fa 'n maniera



De famme 'n sogno a prima sera

Tanto pe' cantà

Perché me sento un friccico ner core

Tanto pe' sognà

Perché ner petto me ce naschi 'n fiore

Fiore de lillà

Che m'ariporti verso er primo amore

Che sospirava le canzoni mie

E m'aritontoniva de bucie



Canzoni belle e appassionate

Che Roma mia m'aricordate

Cantate solo pe' dispetto

Ma co' 'na smania dentro ar petto

Io nun ve canto a voce piena

Ma tutta l'anima è serena

E quanno er cielo se scolora

De me nessuna se 'nnamora



Tanto pe' cantà

Perché me sento un friccico ner core

Tanto pe' sognà

Perché ner petto me ce naschi un fiore

Fiore de lillà

Che m'ariporti verso er primo amore

Che sospirava le canzoni mie

E m'aritontoniva de bucie

