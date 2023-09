Nonna Ester fa la spesa ogni due mesi: «Non credo di potermi permettere l'olio». Ma al supermercato succede qualcosa di commovente

Pensava che avrebbe dovuto rinunciare a comprare una bottiglia d'olio a causa del prezzo troppo alto, e invece è uscita dal supermercato con una sorpresa che ha commosso tutti: non solo i clienti e le cassiere, ma i milioni di persone che sono venute a conoscenza della storia di nonna Ester, 88 anni, grazie alla condivisione sui social.

Sorpresa al supermercato

L'anziana si trovava alla cassa del supermercato insieme alla figlia, quando si è accorta che non aveva denaro sufficiente per completare i suoi acquisti, e che avrebbe dovuto fare a meno di qualcosa. È stato proprio in quel momento che un segnale luminoso le ha svoltato la giornata, permettendole di completare la spesa.

La storia di nonna Ester è stata raccontata in un post su Instagram dalla giornalista argentina Mariana Asan, che insieme alla foto dell'anziana ha raccontato quanto accaduto in una mattina qualsiasi in un supermercato di Cordoba. «Davanti a me c'era questa signora con sua figlia. Come tutti, commentavano con la cassiera "quanto è costoso tutto!". Sulla fine dell'acquisto la signora ha chiesto "quanto viene? Non credo che i soldi mi bastino per l'olio...Stavo ascoltando mentre iniziavo a mettere le mie cose sul nastro...Dentro di me pensavo a che tristezza i nonni di questo paese, la miseria che devono subire...e ho pensato di offrirmi di pagarle l'olio». Poi, il colpo di scena: «In quel momento - continua il post - la cassiera ha premuto un tasto e si è attivato un segnale luminoso sulle casse. La ragazza emozionata urlava "ha vinto ha vinto!". La cassiera continuava a dire "Signora ha vinto 14.000 pesos (poco meno di 38 euro n.d.r) !!!! Ora potrà comprare l'olio e le avanzeranno anche dei soldi!". La nonna ha iniziato a piangere e diceva alla cassiera "Grazie, grazie mille"».

Un episodio che ha scatenato la reazione festosa di tutti i presenti, decisamente commossi da quanto stava accadendo. «Mi è piaciuto vedere tutti quelli che erano lì gioire per la signora... Mi è piaciuto che si sia portata via l'olio e che le "avanzino soldi". Spero che non si dispiaccia se si vede nella foto del mio post...

è che le vogliamo tanto bene, nonna argentina. Spero che arrivino davvero tempi migliori per tutti», ha concluso la giornalista.

La fortuna

Mariana Asan, però, non si è accontentata di raccontare la storia così come l'aveva vissuta, e ha voluto andare più a fondo. Si è messa sulle tracce della nonnina e l'ha incontrata a casa sua. «Compro solo quello che mi serve una volta ogni due mesi, e ho un limite di spesa. Avevo detto alla cassiera: "quando arriviamo a quella cifra, avvisami"», ha spiegato la donna baciata dalla fortuna. Che, stavolta, ci ha visto benissimo.