Crescono gli studenti italiani nei college inglesi, oltre 16 mila iscritti

Nei ccrescono lei. Sono circai ragazzi e le ragazze del nostro paese a studiare nelle scuole inglesi e 5.000 i professori, i ricercatori e gli scienziati italiani che sono attualmente in forza presso le università oltremanica.Quest'anno sembra che le domande di iscrizioni nei 160 atenei britannici siano in aumento, sono state presentate 4.500 solo da parte di italiani. La situazione per i giovani italiani potrebbe cambiare a seguito della Brexit, si tratta principalmente di agevolazioni economiche, ma cosa succederà nello specifico? In caso di accordo tra il Regno Unito e l’UE sui termini dell’uscita, uno studente che intendesse restare oltre il 31 dicembre 2020 dovrà fare richiesta gratuitamente per ottenere un permesso di residenza, che darà accesso ai servizi pubblici inglesi. In caso di mancato accordo, gli studenti ammessi agli atenei oltremanica dovranno fare domanda per un permesso temporaneo di permanenza (European Temporary Leave to Remain) con validità di 36 mesi. Se non dovesse essere sufficienti il governo briannico definirà i dettagli successivamente.Una certezza sembra essere quella che non ci saranno limiti sul numero di studenti stranieri che si potranno iscrivere nelle scuole inglesi, come riporta anche il sito Londra, Italia