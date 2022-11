BOVOLENTA - Da qualche settimana quasi centomila postini della Royal Mail, il servizio postale del Regno Unito, calzano le scarpe da lavoro di Panther srl, l'azienda padovana specializzata in questo tipo di produzione, che per fine 2022 punta a registrare 20 milioni di euro di fatturato con un significativo +11% rispetto allo scorso anno e +40% sul 2020.

LA COLLABORAZIONE

«L'accordo con la Royal Mail tramite il distributore inglese Mi Hub Dimensions - dice Giovanni Cilenti, amministratore delegato della società di Bovolenta - ha avuto un primo capitolo anni fa, quando ci venne richiesto un modello di scarpe color rosso-nero, senza puntale ma con la membrana Wr (una specie di calza impermeabile che protegge dai liquidi) da presentare alla gara per la fornitura alle poste inglesi. Pur sapendo di misurarci con produttori anche molto quotati abbiamo presentato un nostro modello e inviato alcune taglie. Il modello che inviammo aveva i requisiti necessari e così, nel tempo, abbiamo ampliato la nostra collaborazione fino allo scorso aprile quando siamo diventati i fornitori ufficiali dei postini inglesi».

Il tutto anche grazie a uno stampo con forma anatomica, il modello Cushionflex, di cui a oggi sono state prodotte quasi 140mila paia. «La produzione attuale a marchio Royal Mail è composta da quattro modelli» aggiunge Cilenti.

LE SFIDE

È nell'anno della pandemia che in casa Panther hanno elaborato un enorme progetto con gli inglesi perché le calzature dovevano complementare una nuovissima uniforme disegnata proprio da Mi Hub Dimensions. L'azienda padovana, in un momento sanitario assai complicato, nel 2020 ha pensato al domani e questo ha portato a degli incrementi notevoli in termini di vendite, specialmente all'estero dove Panther Srl è presente con l'85% della sua produzione.

GLI OBIETTIVI

«Guardiamo al futuro con molto ottimismo - dice ancora Giovanni Cilenti -, stiamo raddoppiando la nostra capacità produttiva, abbassando i tempi di accaparramento delle materie prime soprattutto grazie alla recente nuova fabbrica attivata in Albania, così da riuscire a produrre in tempi brevi, abbassare le scorte di prodotto finito a magazzino».

«Questi aspetti saranno fondamentali per raggiungere quota 25 milioni di ricavi entro i prossimi due anni - chiude l'amministratore delegato dell'azienda di Bovolenta -. Soddisfaremo sempre più le esigenze dei lavoratori che operano in ambienti difficili, pericolosi, in condizioni climatiche particolari usando tecnologie e materiali di ultima generazione per avere una totale sicurezza, comfort e benessere anche dopo lunghe ore di lavoro. Le calzature Panther si adattano a molteplici settori lavorativi, dalla carpenteria all'edilizia, dal farmaceutico all'alimentare».