Covid-19, studio londinese: «Ne esistono 6 tipi diversi, ecco quali»

Non esiste solo una tipologia di coronavirus ma ben sei. A dirlo è uno studio della ricercatrice Claire Steves del King's College di Londra, ancora non sottoposto ad una rivista accademica, che grazie a una app ha registrato i sintomi accusati da centinaia di pazienti per determinare diverse tipologie di Covid.

King’s researchers have found six distinct COVID-19 ‘types’ with particular symptom clusters, which could give advanced warning of demand for hospital care and respiratory support. @kingsmedicine @Kingsimaging @TwinsUKres #WeareKings https://t.co/2FQMnDbJlN — King's College London (@KingsCollegeLon) July 17, 2020

È stato denominato "senza febbre", caratterizzato oltre che dai sintomi classici influenzali anche dalla perdita del senso del gusto.

Il secondo tipo è 'similinfluenzale con febbrè e si distingue dal precedente per la presenza di raucedine e perdita di appetito.

Il terzo tipo. Poi c'è il Covid "gastrointestinale", che non ha tosse ma ha sintomi come la diarrea.

Tre livelli di coronavirus "grave". Oltre a queste tipologie ce ne sono poi tre gravi: quella di livello uno, oltre a molti dei sintomi delle altre, è contraddistinta dalla fatica cronica, la seconda dallo stato confusionale e la terza da sintomi gravi respiratori e addominali.

Solo l'1,5% dei pazienti del primo tipo ha bisogno del supporto respiratorio, che serve invece al 20% di quelli del gruppo 6. «Questa scoperta ha implicazioni importanti per la terapia e per il monitoraggio delle persone più vulnerabili al Covid-19 - spiega Claire Steves, l'autrice principale dello studio - Se si può predire al quinto giorno di malattia di che tipo di paziente si tratta c'è tempo per un supporto precoce, come il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue e dei livelli di zuccheri».

