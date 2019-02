Tutti al compleanno di Flora Canto, la compagna dell'attore Enrico Brignano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dite che ne faccio davvero 36? Grazie a tutti i miei amici che hanno reso il mio compleanno meraviglioso...ma soprattutto una serata da ricordare». Con queste post sul suo profilo Instagram, Flora Canto, compagna dell’attore Enrico Brignano, ha voluto omaggiare i tanti amici che hanno partecipato l’altra sera alla sua festa di compleanno. Fra i numerosi ospiti che hanno cantato e ballato fino a tarda sera Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli, Giorgio Panariello, che ha deliziato gli ospiti con l’imitazione di Renato Zero intonando “Cercami”, la showgirl Matilde Brandi, l’attrice Tosca D’Aquino, Alessandra Pierelli, la fotomodella Laura D’annibale, Alessandra Polifroni e il regista Paolo Genovese che ha particolarmente apprezzato, immortalandola in un video subito diffuso in rete, la performance canora della coppia Bonolis-Brignano che hanno intonato un’indimenticabile versione di “Tanto pé canta”. Molto emozionata la festeggiata - in un elegante giacca e pantaloni neri con top di paillettes - che a fine serata ha spento le tradizionali candeline e ha indossato un cappello con su scritto “happy birthday, forse preso in prestito dalla piccola figlia Martina che proprio qualche giorno fa ha festeggiato, con un altro party esclusivo, i primi due anni di vita.