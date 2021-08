Made in Italy, Coldiretti: falsi Asiago, mortadella bolognese e Parmesan in Cile

È allarme Coldiretti per i falsi Made In Italy in Cile. Asiago, Parmigiano Reggiano e mortadella Bologna in Cile sono solo alcuni dei tarocchi che fanno danni per oltre cento miliardi di euro ogni anno nel mondo. Sulla Gazzetta Ufficiale cilena sono state pubblicate delle domande di registrazioni dei tre marchi «Asiago», «Bologna» e «Parmesan» da parte del Consorzio statunitense Ccfn (Consortium of Common Food Names). Una richiesta grave - sottolinea Coldiretti - alla luce degli sforzi intrapresi dall'Unione europea nell'ambito dei negoziati sulla modernizzazione dell'Accordo di Associazione Ue-Cile attualmente in corso. Serve una efficace azione di contrasto a livello internazionale della Ue al Wto (Organizzazione mondiale del commercio) ma anche un maggiore impegno nei negoziati di libero scambio dell'Unione Europea per tutelare il Made in Italy».

Il Cile è il Paese dell'America Latina che ha introdotto il bollino nero in etichetta che sconsiglia di fatto l'acquisto di prodotti dall'Italia come il Parmigiano, il Gorgonzola, il prosciutto e, addirittura, gli gnocchi. Mentre il Ccfn è la lobby dell'industria casearia americana che produce i falsi formaggi italiani negli Usa e che aveva già esplicitamente chiesto al Governo degli Stati Uniti di imporre tasse alle importazioni di prodotti europei al fine di favorire l'industria del falso Made in Italy negli Usa e costringere l'Unione Europea ad aprire le frontiere ai tarocchi a stelle e strisce.

