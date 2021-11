Dopo essere state tra i simboli più popolari dell'Inghilterra, le cabine telefoniche rosse rischiavano di sparire per sempre. L'avvento dei cellulari le aveva relegate a un passato analogico che sembrava perduto. L'annuncio dell'Ofcom però ha rimesso tutto in discussione.

L'Office of Communications, ovvero l'autorità governativa che regola le telecomunicazioni, ha annunciato che salverà migliaia di red box in tutto il Regno Unito. La...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati