Coppia di anziani «innamorati come ragazzini», il video rubato in spiaggia che fa sognare: «Questo è l'amore»

Si dice spesso che l'amore non ha età, ma si dice altrettanto spesso che con il passare degli anni si possa perdere quella "scintilla" dei primi dei primi tempi. Ebbene, una anziana coppia immortalata in un video in spiaggia diventato virale, dimostra chiaramente che non solo la prima affermazione è vera, ma che la seconda - almeno nel loro caso - sia di quanto più lontano dalla realtà.

L'amore senza età

L'utente di TikTok @andreaa_retess ha condiviso una sul suo account un video in cui i protagonisti sono un uomo e una donna in là con gli anni, ma solo per quanto riguarda un dato puramente anagrafico.

A guardarli, mentre si rincorrono e si schizzano acqua sul bagnasciuga in spiaggia, sembrano due ragazzini. L'utente ha condiviso la clip con la didascalia: «Le coppie che mantengono la promessa finché morte non si ci separi».

I commenti

Il video, che dura meno di 20 secondi, è riuscito a commuovere milioni di persone. Solo su TikTok, ha realizzato 36 milioni di visualizzazioni, ma è stato condiviso anche da account di X (ex Twitter) e Instagram. Moltissimi i commenti, tutti carichi d'amore e ammirazione: «Vedere questo mi ha regalato 100 anni di vita. Che bella cosa», «Vorrei poter vedere i miei genitori così vecchi», «L'amore è l'unica cosa che conta davvero in questa vita. Il resto è effimero e fugace», «Lo vedo e ho bisogno di fazzoletti per asciugarmi le lacrime».