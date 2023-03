Sposa il cugino per sbaglio: «L'abbiamo scoperto 10 anni dopo con il test del Dna»

Dopo dieci anni di matrimonio e tre figli insieme, una donna ha scoperto che suo marito è anche suo cugino. La donna ha poi esortato altri membri della famiglia a sottoporsi al test del DNA. Il caso ha divisione gli utenti dei social: c'è chi non ci trova nulla di male nel sposare un proprio cugino e chi invece condanna la scelta.







Celina Quinones vive in Colorado, negli Stati Uniti. Ha scoperto di essere la cugina di suo marito dopo aver esaminato il suo albero genealogico. Lei e il suo compagno di lunga data Joseph si sono sottoposti ai test prima che la notizia bomba fosse ufficialmente lanciata. Ma nonostante i risultati «devastanti» che hanno confermato la loro parentela, la donna dice che non tornerebbe indietro nel tempo. Non vorrebbe che la vita con suo marito, che ora chiama il suo «cousband» (in italiano cugimarito), fosse diversa.



Parlando del trauma su TikTok, ha detto: «Ho sposato mio marito nel 2006. Senza pensarci abbiamo avuto tre figli. Abbiamo scoperto che eravamo parenti e cugini. I miei figli e mio marito sono tutto per me e ci abbiamo messo una pietra sopra. Tutti i nostri figli hanno 10 dita delle mani e 10 dei piedi. È un buon rompighiaccio».

La mamma ha insistito sul fatto che non avevano idea di essere parenti quando si sono messi insieme per la prima volta. «Abbiamo passato 17 anni insieme. No, non lo sapevamo finché non abbiamo fatto il test del DNA. Abbiamo avuto un corteggiamento di quattro mesi prima di sposarci», ha spiegato in un altro video.

«Lui è ancora e sarà il mio tutto. Non lascerò che un po' di sangue distrugga quello che abbiamo creato, questa bellissima famiglia». La rivelazione della Quinones ha suscitato una forte reazione da parte dei telespettatori scioccati.

I commenti sui social

«Si assomigliano letteralmente, come hanno fatto a non accorgersene?». Un altro utente ha detto: «Quindi avete deciso di stare insieme? È una cosa da malati». Ma la Quinones ha risposto a chi la criticava per essere rimasta con il marito, dicendo: «No, grazie, non divorzieremo distruggendo una famiglia. Resteremo cugini, coniugi e amanti per sempre».



Rispondendo a uno spettatore che le chiedeva di spiegare la storia, la Quinones ha rivelato di aver "dato di matto" quando l'ha scoperto. Ha detto: «Ho scoperto di essere imparentata con tre bambini. Ho fatto il test del DNA, credo nel 2016, e sì, è stato devastante perché mi sono detta: «Tesoro, siamo parenti, ma dovremmo stare insieme? Questo è strano. Mi ha davvero spaventato».

Ma non ha messo in dubbio la loro relazione a lungo e ha subito deciso che non avrebbe permesso che si mettesse tra loro. «Non lo cambierei per nulla al mondo. Marito e moglie per tutta la vita! C'è un motivo per cui le buone coppie si assomigliano. Sono qui solo per sensibilizzare l'opinione pubblica», ha aggiunto. L'attrice ritiene che probabilmente non è così raro che i partner siano imparentati, soprattutto nel suo Paese. In un altro video ha spiegato che: «Il Colorado sembra così grande, in realtà non è così grande. Tutti conoscono tutti e molto probabilmente tutti sono imparentati».

Ora sta cercando di convincere altre coppie a fare il test del DNA per non avere brutte sorprese in futuro. «Fate il test del DNA se non volete sposare vostro cugino per sbaglio! Lol. Proprio la mia fortuna. Ora, anche se ci separiamo, siamo legati per la vita perché siamo una famiglia», ha detto Quinones.