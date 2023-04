Sposi dopo 60 anni: Jeanette e Len si erano fidanzati da giovani ma la famiglia di lei era contraria al matrimonio

I genitori di lei avevano proibito il loro matrimonio da adolescenti. 60 anni dopo, si sono sposati. Jeanette Steer oggi indossa l'anello di fidanzamento che il suo primo amore le comprò nel 1963 e che ha tenuto nascosto in un portagioie per decenni. Circa un anno fa, Len Albrighton si è inginocchiato e ha chiesto al suo primo amore, Jeanette Steer, di sposarlo per la seconda volta.

Un amore, nessuna benedizione

La prima proposta risale a sei decenni fa. Albrighton, oggi 79enne, e Steer, oggi 78enne, si sono conosciuti alla scuola per infermieri nel 1963 sull'Isola di Wight, al largo della costa meridionale dell'Inghilterra. Si innamorarono subito.



«Mi piaceva», ha detto Albrighton, che all'epoca aveva 19 anni. «È stato piuttosto piacevole», ha detto Steer della loro storia d'amore adolescenziale. Si frequentarono per pochi mesi prima che Albrighton decidesse di chiederle di sposarlo. Steer disse di sì. I genitori di lei, però, non erano d'accordo. Secondo loro, poiché aveva solo 18 anni, la loro figlia era troppo giovane per essere una sposa. In un primo momento, la Steer pensò di sfidare i genitori e di raggiungere Albrighton in Australia, dove volevano trasferirsi e costruire una vita insieme, dato che il governo australiano offriva incentivi finanziari per aumentare la popolazione del Paese.



La lettera maledetta

Il giorno del suo ventesimo compleanno, però, nel 1964, ricevette una lettera devastante dal suo primo amore, che annullò l'intero piano. «Non ero affatto felice», ha detto Steer, spiegando che sentiva di non poter disobbedire alla volontà dei genitori. Anche Albrighton era sconvolto. Si sentiva impotente. «Non potevo farci nulla», ha detto Albrighton. Così i due si separarono. Due anni dopo, entrambi si sono sposati con altre persone e hanno creato le loro famiglie: Steer ha avuto due figlie e Albrighton un figlio e due figlie. Anche se non si sono mai parlati dopo l'arrivo della lettera, la Steer ha conservato una fotografia di Albrighton - che si è trasferito in Inghilterra con la moglie nel 1968 - nascosta nella sua borsetta. «Ho pensato a lui nel corso degli anni», ha detto. Tuttavia, non si aspettava di rivederlo.

Certi amore fanno dei giri immensi e poi ritornano

Ma 52 anni dopo aver posato gli occhi su di lui per l'ultima volta, Albrighton si è presentato senza preavviso davanti a casa sua mentre faceva giardinaggio. Era il 2015 e Albrighton - che aveva divorziato nel 1989 - era in visita al fratello sull'Isola di Wight, a circa 120 miglia da dove viveva nell'Hertfordshire, in Inghilterra. Si chiedeva se qualcuno che conosceva da giovane vivesse ancora sull'isola.



«La prima persona che ho cercato è stata Jeanette», ha raccontato Albrighton, che l'ha trovata su un sito di ricerca e ha scoperto il suo nome da sposata. Ha visitato la biblioteca locale e ha scoperto dove viveva Steer. Per capriccio, ha deciso di osare e di fermarsi a casa sua. Non poteva credere alla sua fortuna quando l'ha vista fuori a fare giardinaggio mentre si accostava a casa sua.

Steer ha raccontato di aver alzato lo sguardo dal giardino e di aver visto un uomo avvicinarsi. Non riconobbe il suo amore di un tempo. «Quando lei mi ha visto per l'ultima volta ero un giovane dal viso fresco», ha detto Albrighton, spiegando che con l'età gli è cresciuta la barba bianca. «È stato molto tempo fa», ha detto la Steer, che all'epoca era ancora sposata e viveva con il marito. Albrighton si è presentato. «È stato molto bello vederlo e riprendere i contatti», ha detto Steer. Il loro scambio è stato amichevole e piacevole, hanno detto entrambi.

Quell'anno, Albrighton inviò a Steer e a suo marito una cartolina di Natale, così come l'anno successivo. Ha anche condiviso le sue informazioni di contatto. Il marito della Steer è morto nel 2016. L'anno successivo, Albrighton si recò nuovamente sull'Isola di Wight per una vacanza e contattò la Steer. Iniziarono a trascorrere del tempo insieme. «Ci siamo innamorati di nuovo a poco a poco e il resto è storia», ha detto Albrighton.

«All'inizio ero un po' apprensivo», ha detto Steer. «Dopo un po' mi sono davvero innamorata di lui ed è stato fantastico».



Una nuova vita insieme

Nel febbraio 2018, Steer si è trasferita a Stevenage per vivere con Albrighton, anche se ha mantenuto la sua casa sull'Isola di Wight, in modo da poter visitare spesso la sua famiglia e avere un posto dove stare.

«Quando siamo fuori da qualche parte, ci teniamo sempre per mano». È bello, ha detto Steer, che è disabile. Circa 35 anni fa, era seduta in un'auto parcheggiata quando un altro veicolo l'ha urtata, provocandole danni permanenti alla colonna vertebrale, che le rendono difficile camminare per lunghi tratti. Albrighton, ha detto, la aiuta a prendersi cura della sua salute. «Se pensa che io stia facendo troppo, mi fa sedere e mi fa riposare», ha detto. Cinque anni dopo essere andati a vivere insieme - e 60 anni dopo il loro primo fidanzamento - la coppia si è finalmente sposata l'11 febbraio all'ufficio del registro locale, seguita da un ricevimento di 40 persone in un hotel con le loro famiglie e gli amici più cari. La coppia ha 11 nipoti e otto pronipoti. «È stata una sposa bellissima», ha detto Albrighton, aggiungendo che, oltre alla nuova fede, Steer porta ancora l'anello di fidanzamento originale che le aveva comprato nel 1963 e che lei ha sempre tenuto nascosto in un portagioie. Come sposi, «ci diciamo che ci amiamo probabilmente circa 20 volte al giorno».

A volte riflettono sul loro passato e si chiedono cosa sarebbe potuto accadere se i genitori di Steer non si fossero opposti alla loro unione tanti anni fa.

«Sarebbe stato bello stare insieme e avere la nostra famiglia tra noi», ha detto Steer. «Ma non possiamo tornare indietro e ricominciare da capo, quindi accettiamo come siamo ora e siamo felici insieme per il resto dei nostri anni». La loro storia, ha detto la coppia, ha insegnato loro a non perdere mai la speranza. «Quando trovi l'amore», ha detto Albrighton, «tienilo stretto».