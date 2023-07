Ragazza alta più di 190cm, la “gigantessa” emarginata diventa star dei social: «Non riuscivo a trovare un ragazzo»

"Altezza mezza bellezza", recita un popolare proverbio, secondo cui una persona di statura elevata incute di per sé maggior fascino rispetto a una bassa. Ciò prescindere dai rispettivi livelli di bellezza estetica. Ma per Lizzy Jade Groombridge, una social media marketer di 29 anni residente a Camborne, nel Regno Unito, i tanti centimetri hanno rappresentato un problema. O almeno, di questo si era convinta, prima di incontrare la persona giusta e diventare quasi una star dei social.

La giovane misura ben 190,5 centimetri di statura. A 15 anni - racconta lei stessa - ne misurava già 183 circa. «Questo mi faceva sentire diversa e meno femminile delle altre ragazze», commenta lei parlando con Caters News, affermando di essere sempre stata «la ragazza più alta della classe».

Nessuno si avvicinava mai alla sua statura, nemmeno tra le fila maschili dei suoi compagni.

I problemi in gioventù

Perché mai dovrebbe rappresentare un problema, avere qualche centimetro in più della media? «La società presuppone che gli uomini debbano sempre essere sempre più alti delle loro partner, il che ha avuto un impatto sulla mia vita amorosa per un po' di tempo: mi sentivo imbarazzata della mia altezza».

Uno banale stereotipo, insomma, avrebbe complicato per anni la vita sentimentale di Lizzy: in sua presenza i ragazzi spesso si sentivano intimiditi e insicuri. E spesso le vietavano pure di indossare tacchi. Trovare qualcuno con cui star bene era diventata un impresa assai ardua, nonostante dei tratti estetici invidiabili: capelli biondi, occhi verdi, lineamenti delicati. Tutto sembrava vanificato da un'altezza giudicata "troppa", da una società miope e incline a giudicare negativamente tutto ciò che appare come "diverso", fuori dall'ordinario.

Contro quegli assurdi muri di gomma, Lizzy è andata a sbattere per anni. Finchè non ha incontrato James Hitchens. Da quel momento in poi è cambiato tutto.

L'amore

James Hitchens è un elettricista di 30 anni. Anche lui, come Groombridge, vive in Cornovaglia. Non è paticolarmente alto: 172 centimetri circa. Ma James non sembra essere il tipo che si lascia intimorire da qualche centimetro di differenza. Evidentemente, per lui contano più i sentimenti: quando ha incontrato Lizzy, tra loro è scoppiato l'amore. Da qualche anno i due sono fidanzati, vivono insieme e loro relazione sembra procedere a gonfie vele: più forte dei battibecchi, degli sguardi di insensato stupore, di qualsiasi pregiudizio sociale.

«James e io riceviamo spesso sguardi da altre persone per strada e molte domande sulla nostra differenza di altezza», racconta ancora la giovane. Ma questo non sembra avere alcuna importanza per loro.

Il successo social

Non solo l'amore con James, ma anche un'ondata di popolarità sul web, quella che ha vissuto Lizzy: «Quando mi ho iniziato a diventare attiva sui social - spiega lei in merito - ho iniziato a sentirmi sicura di me stessa e sono stata notata positivamente per la mia altezza anche da altre persone».

E in effetti, dando uno sguardo al suo profilo Instagram, sembra proprio così, visti i tanti commenti di apprezzamento che riceve per ogni suo scatto. «Che regina di bellezza. Continua a pubblicare foto come questa. Fan***o a tutti gli odiatori», scrive un follower sotto una sua foto. Fa parte di una schiera di ben 49mila fan. Molti dei quali probabilmente la ammirano pure su OnlyFans.

La 29enne ora si mostra come meglio crede e indossa tutti i tacchi che vuole. Sui social si firma con il nome "lizzylonglegs27" (trad. "Lizzy gambe lunghe"), in riferimento ai suoi lunghi arti inferiori. «Mi piacciono i ragazzi bassi» e «gigantessa con 39 pollici di gambe», si legge nella descrizione del suo profilo. La conferma che Lizzy ha sconfitto i suoi demoni: adesso ha anche imparato a giocare con stereotipi e (ex) grattacapi fisici.