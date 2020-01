Corriere Amazon si rifiuta di consegnare una bottiglia di liquore ad una nonna di 92 anni: il motivo lascia senza parole

Un corriere di Amazon si è rifiutato di consegnare una bottiglia di liquore alla destinataria perché questa non aveva un documento valido. La donna, però, ha superato da tempo l'età minima consentita dalla legge per bere: ha infatti 92 anni. La disavventura per l'anziana è avvenuta nella cittadina di Seaham, nel nord-est dell'Inghilterra. Il corriere si è giustificato appellandosi alla policy dell'azienda: senza documenti non si possono consegnare alcolici, a nessuno. Il curioso siparietto ha però fatto il giro di tutte le testate d'oltremanica. E i commenti sull'azienda non son stati...dolci.

Carl Johnston voleva fare un regalo a sua nonna, la novantaduenne Louise Wilkinson. Le ha comprato su Amazon un puzzle e una bottiglia di Harveys Bristol Cream Sherry da 8.50 sterline. Quando il corriere è giunto a casa della signora Wilkinson, le ha dato il puzzle ma si è rifiutato categoricamente di lasciarle il liquore. La signora infatti era sprovvista di patente, passaporto o altri documenti identificativi. Ma ha insistito più volte ribadendo di aver più di 18 anni (come se ce ne fosse stato bisogno). Il corriere è stato però irremovibile ed è andato via, dicendo che sarebbe tornato l'indomani.

Al suo ritorno il giorno dopo, nonna Louise gli ha mostrato la tessera dell'autobus, provvista di fotografia. Ma il corriere ha rifiutato di nuovo. Il nipote della donna, Carl, ha spiegato al Sun: «Mia nonna è chiaramente abbastanza adulta da poter bere. Il secondo giorno aveva una foto identificativa, ma l'abbonamento dell'autobus non rientra nei documenti accettabili da Amazon. Mi sembra assurdo. Ovviamente bisogna stare attenti quando si consegnano alcolici, ma credo che nessuno possa dubitare dell'età di mia nonna».

Il quarantunenne ha infine aggiunto che chiederà un rimborso e andrà a consegnare personalmente la bottiglia di sherry alla nonna. Il Sun, a seguito della vicenda, ha contattato Amazon, ma l'azienda di shop online ha rifiutato di rilasciare commenti al riguardo.

