Amazon, con Climate Pledge Fiendly più di 100mila prodotti sostenibili in Ue

La sostenibilità continu a guadagnare sempre più spazio anche nel mondo dell'ecommerce. Il gigante dello shopping Amazon ha annunciato una selezione di oltre 200.000 prodotti Climate Pledge Friendly, di cui oltre 100.000 disponibili in Europa (Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Spagna). Il programma, che rende più facile per i clienti scoprire e acquistare prodotti più sostenibili, ha aggiunto cinque nuove certificazioni europee che aiutano a salvaguardare l'ambiente (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica - Aiab, EU Organic, Fair For Life, Natrue e Soil Association Certification), portando a 31 il numero totale di certificazioni del programma in Europa. Questo include 30 certificazioni di terze parti, in aggiunta alla certificazione di Amazon Compact by Design, che identifica i prodotti che, pur non avendo necessariamente un aspetto molto diverso dagli altri, hanno un design più efficiente.

Le nuove certificazioni permettono ai clienti di Amazon di trovare più facilmente e acquistare prodotti che soddisfino gli standard di sostenibilità per garantire la salvaguardia dell'ambiente. L'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (Aiab) certifica prodotti alimentari, cosmetici e prodotti detergenti realizzati senza l'uso di pesticidi chimici dalle aziende italiane, seguendo i principi improntati a un alto livello di biodiversità, conservazione delle risorse naturali e standard di benessere degli animali. I prodotti EU Organic hanno zero o bassissimi livelli di pesticidi e fertilizzanti chimici, sostengono il benessere degli animali e gli standard non-Ogm, e devono contenere almeno il 95% di ingredienti biologici. Fair for Life certifica i prodotti del commercio equosolidale lungo l'intera filiera, assicurando che i diritti umani siano salvaguardati, che i lavoratori godano di buone ed eque condizioni di lavoro e che i piccoli agricoltori ricevano una quota equa.

Natrue è un'associazione internazionale senza scopo di lucro, impegnata a stabilire e costruire requisiti rigorosi per i prodotti cosmetici naturali e biologici, l'imballaggio e le formulazioni dei prodotti che non vengono riportati in altre etichette. La Soil Association Certification supporta le coltivazioni e le produzioni alimentari sostenibili attraverso il rispetto degli standard organici della Soil Association che difende la fauna selvatica, protegge il suolo, si prende cura degli animali e aiuta le aziende agricole a combattere il cambiamento climatico. Nel 2019, Amazon ha co-fondato il Climate Pledge. Ad oggi, più di 200 firmatari si sono impegnati a raggiungere l'accordo di Parigi con dieci anni di anticipo e zero emissioni di CO2 entro il 2040. Come parte del suo impegno, Amazon si sta impegnando a raggiungere il 100% di energia rinnovabile in tutte le sue attività entro il 2025 e ha ordinato più di 100.000 veicoli di consegna elettrici, con migliaia che già effettuano consegne ai clienti in Europa. Amazon ha anche lanciato il Climate Pledge Fund, un fondo di 2 miliardi di dollari per sostenere aziende innovative i cui prodotti e servizi faciliteranno la transizione verso un'economia a basse emissioni di CO2. Amazon sta lavorando per ridurre al minimo i rifiuti, aumentare il riciclo e fornire opzioni ai clienti per riutilizzare, riparare e riciclare i prodotti.