In volo con i piedi sul poggiatesta, la foto e le polemiche: «Una cafona in business class»

Una donna su un volo in business class è stata attaccata dopo essere stata fotografata con i piedi appoggiati sul poggiatesta di un passeggero davanti a lei.

Altri - sempre sui social - hanno difeso la donna, suggerendo che potrebbe avere problemi medici che le causano «gonfiore alle gambe» e, quindi, potrebbe cercare di evitare rischi per la salute legati alla circolazione. Ma c'è chi ha criticato la persona che ha scattato la foto, sostenendo che giudicare gli altri e invadere la privacy non è una cosa di classe. «Anche giudicare le altre persone che non ti disturbano non è di classe. Sembra a suo agio. Non dà fastidio a nessuno. Allora, a chi importa? L’unico che non è di classe qui sei tu che invadi la sua privacy».