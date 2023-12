Colpo di fulmine sul bus, lei lancia un appello (social) per trovare il «bel ragazzo moro con un sorriso simpatico»

Una scena certamente d’altri tempi, ma colma d’amore: un improvviso incrocio di sguardi avvenuto in maniera del tutto casuale in una fredda serata di dicembre e quella sensazione di avere le farfalle nello stomaco a tal punto da tentare il tutto per tutto pur di trovare quell’uomo «tra i 35 e 40 anni» e con un «bel sorriso simpatico». E’ successo a Sara (preferisce mantenere l’anonimato) rimasta letteralmente folgorata da quel moro sconosciuto, incontrato sull’autobus, a piazzale Flaminio, lunedì (17 dicembre) poco dopo le 18. La giovane donna ha deciso di lanciare un appello social nella speranza che il principe azzurro bussi alla sua porta.

La storia

Un flashback rimasto per giorni scolpito nella mente della 37enne calabrese, ma da vent’anni residente a Roma, e che ora sogna di incontrare quell’uomo, un autista della linea 89 dell’Atac. «Ci provo», inizia così il messaggio pubblicato da Sara all’interno della pagina Facebook “Quartiere Trieste Salario - II Municipio”. «Per caso nel gruppo c’è l'autista Atac della linea 89 che domenica 17 dicembre ha fatto il turno delle 18.30 circa? Sono la ragazza mora con il cappellino, salita alla fermata di piazzale Flaminio.

Ci siamo notati a vicenda. Peccato che entrambi non abbiamo azzeccato i tempi di interazioni», è scritto.

Un viaggio breve (ma a quanto pare intenso) iniziato con una passeggiata a Piazza del Popolo per il consueto shopping natalizio e per «vedere le luminarie» - racconta a “Il Messaggero”, Sara, osteopata di professione. Poi, il rientro a casa e l’incontro con quel «bel moro» tanto da far suscitare in lei una cotta in “stile” adolescenziale. «Stavo rischiando di perdere anche l’autobus. Alla fine - spiega - sono riuscita a salire e proprio in quel momento i nostri sguardi si sono incrociati». L’“addio” è arrivato alla fermata Annibaliano quando Sara è scesa, non prima di aver rivolto un ultimo sguardo all’autista che per un istante le ha fatto battere il cuore. «Mi ha detto qualcosa che non ben capito, ma deve esser stato: «Proprio ora devi scendere?».

E così, in un’epoca prettamente social, Sara non si è arresa e con grande coraggio ha messo in pubblico le sue emozioni tanto da lanciare un accorato appello al misterioso principe e il desiderio di essere ricontattata. «E’ difficile - sottolinea ancora la donna - che qualcuno mi possa colpire così per caso. L’ultima volta accadde a 16 anni». l mondo del web non si è fatto attendere e in molti sperano nel lieto fine. «Come in una favola», afferma speranzoso un utente. «Facciamo il tifo per te».