Bimbo imbarcato da solo sul volo sbagliato atterra nell'aeroporto a centinaia di chilometri da quello dove l'attendeva la nonna per Natale

Bimbo di sei anni imbarcato per errore - da solo - su un volo sbagliato, invece di andare in Fort Myers finisce a Orlando, sempre in Florida, ma 160 miglia più a sud: quasi tre ore di viaggio in auto. Sembra la trama del remake di "Mamma ho perso l'aereo 2", ma spesso la realtà supera anche la fantasia dei soggetti cinematografici più riusciti.

Il protagonista della storia, accaduta negli Stati Uniti e raccontata dai media d'Oltreoceano, è infatti un bambino di sei anni: Casper.

Gli Stati Uniti "autorizzano" Babbo Natale a volare con la slitta nello spazio aereo americano

Casper, imbarcato a 6 anni su un volo sbagliato

Casper avrebbe dovuto recarsi a Fort Myers, nel sud-ovest della Florida, da Filadelfia per visitare sua nonna durante quello che era anche il suo primo viaggio in aereo. La compagnia prescelta per il suo battesimo del volo era Spirit Airlines. Peccato che il piccolo sia stato stato "messo" sul volo sbagliato, e si è trovato bloccato a centinaia di chilometri di distanza dalla sua famiglia: è finito a Orlando, da solo. E ovviamente non c'era la nonna ad attenderlo in aeroporto.

Dopo le naturali scene di panico, la nonna è andata a "ritirare" il nipotino nell'aeroporto dove era andato a finire per sbaglio. Ma ovviamente chiede chiarezza. La Spirit Airlines ha comunicato laconocamente che il minore è stato "imbarcato in modo errato". E si è offerta di pagare alla nonna la benzina per il viaggio che ha dovuto fare per andare a prendere suo nipote. Ma lei chiede risposte più congrue: «Voglio che mi chiamino. Fammi sapere come è finito mio nipote a Orlando. Come è successo? L'hanno fatto scendere dall'aereo? L’assistente di volo – dopo che la mamma gli ha consegnato i documenti – lo ha lasciato andare da solo? Si è buttato da solo sull'aereo sbagliato?», chiede la donna.

Spirit ha rilasciato la seguente dichiarazione in seguito all'incidente, riportano i media: «Il 21 dicembre, un minore non accompagnato in viaggio da Filadelfia (PHL) a Fort Myers (RSW) è stato erroneamente imbarcato su un volo per Orlando (MCO). Il bambino è sempre stato sotto la cura e la supervisione di un membro dello Spirit Team e, non appena abbiamo scoperto l'errore, abbiamo preso provvedimenti immediati per comunicare con la famiglia e riconnetterli. Prendiamo sul serio la sicurezza e la responsabilità del trasporto di tutti i nostri ospiti e stiamo conducendo un'indagine interna. Ci scusiamo con la famiglia per questa esperienza».