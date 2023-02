Viabilità, Statale 51 Alemagna: la faccio da 40 anni e vi dico che la situazione è peggiorata

Conosco bene, per frequentazione quarantennale, le problematiche della statale 51 d'Alemagna legate allo snodo di Longarone dove si creano code enormi nei rientri dal Cadore di fine festività perché il flusso di traffico si interrompe incrociando quello che arriva dal Zoldano. Un incrocio che si sarebbe potuto eliminare già con la ricostruzione di Longarone degli anni 60 '70.Recentemente ci sono stati lavori a Longarone, mi ero illuso risolvessero questo problema, ma niente, solo qualche allargamento, l'incrocio è rimasto, le code pure.Ma in tempi recenti si è peggiorato tutto con l'aggiunta della rotonda di Fortogna!Mi spiego: in passato scendendo verso Belluno, si soffriva molto fino a Longarone, ma superato il centro paese il traffico diventava subito scorrevole. Ora non più. L'esempio recente: sono le 11 di un recente lunedì di gennaio, un giorno normale, traffico molto scorrevole verso Belluno fino a duecento metri dal centro di Longarone superato in mezzo minuto, per poi dover restare in coda per altri 5 chilometri fino alla rotonda di Fortogna, dove arrivo 17 minuti dopo aver lasciato Longarone! E' solo un lunedì, penso alle code incredibili che ci saranno in serata domenica prossima!Non so chi si sia inventato questa enorme rotonda solo per servire la minuscola frazione di Fortogna, complicando la vita a molte migliaia di automobilisti, visto che questa rotonda molto grande obbliga quasi ad azzerare la velocità di marcia, creando, in presenza di traffico consistente, lunghe code per chi scende verso Belluno.In un'arteria così trafficata è una rotonda da eliminare ripristinando la precedente linearità di movimento e, se si deve facilitare Fortogna, si faccia un sotto od un sovrappasso, quello che costa di meno, che di spazio ce n'è in abbondanza e serve eliminare ulteriori problemi a migliaia e migliaia di automobilisti e tanto inquinamento.