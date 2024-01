PIEVE DI CADORE (BELLUNO) - Le avverse previsioni meteo, annunciate e puntualmente confermate per il fine settimana della Befana, hanno già indotto qualche vacanziere ad anticipare il rientro e questo di certo è un bene visto l’afflusso di mezzi che quotidianamente in questo lungo periodo restavano incolonnati sull’Alemagna da e per Cortina.

Il senso unico presente da novembre in quel di Valle è il punto più critico per il traffico: un restringimento propedeutico ai lavori della variante che in quel tratto vedono già avviata la galleria ma che hanno costretto al restringimento della carreggiata.

La sindaca Marianna Hofer monitora costantemente la situazione ma critica più aspramente il traffico pesante che non è calato. Dice: «La gestione del traffico non è facile per nessuna località turistica, le code sono una costante. Certo provocano disagio ma dico che portano anche benessere, è sul traffico pesante che va trovata una soluzione a livello provinciale. Bisogna fermare quei super bilici che per non pagare il pedaggio autostradale viaggiano sulla nostra statale incuranti dei danni che provocano, nel mio comune ci sono punti in cui non c’è il raggio di curvatura tale che possa contenerli e così salgono su marciapiedi e li spaccano ma i costi di riparazione non li pagano».

È l’eterno tormentone della curva di palazzo Costantini dove anche recentemente si sono incrociati due grandi mezzi che hanno bloccato tutto il traffico aggiungendo sui muri, sui parapetti, sui guard rail altre vistose ferite a quelle già presenti. Come sia possibile che succeda ancora è da imputare a chi non rispetta il semaforo, che avvisa con il rosso che è in arrivo un tir o comunque un mezzo grande; si sfida la sorte ignorando il rosso e sperando di farla franca. La gente che vive in frazione Costa ben conosce il problema ed attende che la variante tolga dall’uscio di casa, peggio dagli zerbini, i bisonti della strada. Nel frattempo però la sindaca Hofer: «Avrei molte idee, fermo restando che da regolamento comunitario il traffico non si può inibire, si potrebbe ad esempio far rispettare le normative del codice che quando una strada è stretta e il tuo mezzo è troppo grande per passare in sicurezza ti ferma».

Per il momento l’amministrazione, constatato il grande traffico registrato fin dall’Immacolata e con la criticità del senso unico, ha disposto cartelli informativi che regolamentano gli accessi alle strada interne, riservate ai soli residenti, così da garantire la vivibilità di quei cittadini, “qualcuno li rispetta, qualcuno passa lo stesso pensando di fare prima”. Il punto è che i controlli sono difficili se non impossibili vista la cronica assenza di addetti ai lavori e così ci si affida al buon senso degli automobilisti. Comunque sia per il grande contro esodo Anas ha disposto che il semaforo sul cantiere a Valle, già installato in modalità molto visibile rispetto allo strumento iniziale che in occasione del ponte dell’Immacolata aveva mostrato tutta la sua inadeguatezza, venga sostituito dai movieri non solo nelle ore di punta ma per tutta la giornata, dalle 8 alle 20; questa dovrebbe essere già una garanzia.

A Valle è migliorato il transito in quello che era il secondo punto critico: la curva della macelleria. Fatta la demolizione di quella porzione di edificio si è completata l’operazione “quinta” così come ha imposto la Soprintendenza che ha inteso congelare al passato l’immagine di quel borgo. Finte finestre fanno ricordare la casa che c’era mentre una scala interna garantisce in sicurezza il transito ai pedoni. Si è guadagnato certo, la curva risulta più ampia e la visibilità è migliore ma in molti, fra coloro che hanno seguito questo lavoro, si chiedono: ma perchè, cos’ha di bello quell’edificio da aver imposto quell’oneroso lavoro e non guadagnato più spazio alla strada?