Non vogliamo a Mestre ronde di bengalesi e cinesi, ci deve difendere la nostra polizia

Gentile direttore,

so già che questa mia lettera non verrà mai pubblicata perché non è politicamente corretta.

Però rispecchia quello che la maggioranza della città pensa e dice quando ci si trova a cena.

BASTA BASTA BASTA!

BASTA con questi orientali e africani che spadroneggiano con arroganza a Mestre. Che tengono aperti i loro bazar a tutte le ore. Che dietro la facciata di botteghe di alimentari vendono birra ai loro connazionali tutta la notte.

Che riforniscono di droga l'intero Veneto. Che intristiscono le nostre strade con le loro lugubri donne con improbabili stracci sul volto. Strade che si fanno sempre più vuote di italiani e quindi di veri negozi.

BASTA! Ci deve pur essere un sistema per riportare Mestre alla dignità di un tempo.

E ancora, non voglio vedere ronde di bengalesi e cinesi. Voglio che a difendermi sia la mia polizia, i carabinieri l'esercito. Ma è forse troppo chiedere questo? Probabilmente sì se anche lei ha difficoltà a pubblicare questa mia.

Giancarla Niero

(Lettera firmata, per paura!)

Mestre (Venezia)