Volo rinviato di 24 ore, i passeggeri festeggiano Capodanno in aeroporto a Bari. Wizzair li risarcisce con 8 euro

Festeggiare il Capodanno in aeroporto non deve essere il massimo. Ma farlo dopo un maxi-ritardo del proprio volo deve essere un vero e proprio un incubo. Eppure, nonostante il pesante disservizio, i passeggeri della tratta Bari-Budapest non si sono persi d'animo e la scorsa notte hanno brindato insieme al nuovo anno, con tanto di balli e trenini.

Capodanno in aeroporto: il video dei festeggiamenti

Ma cosa è successo? I passeggeri sarebbero dovuti partire da Bari per Budapest la sera del 30 dicembre, ma il loro volo Wizzair è stato prima rinviato di 24 ore, poi è slittato di altre 3 ore.

Il rimborso di 8 euro

Il volo della campagnia Wizzair, programmato per il 30, era stato cancellato per motivi tecnici dell'aeromobile e riprogrammato per la sera successiva alle 22.10. Un ulteriore ritardo di tre ore ha costretto i passeggeri a festeggiare il nuovo anno nell'aerostazione. Ma c'è dell'altro: gli sfortunati viaggiatori, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, dopo questa piccola odissea sono stati rimborsati con un voucher di soli otto euro. Oltre al danno la beffa. Se non altro un giorno potranno raccontare del Capodanno più insolito della loro vita.