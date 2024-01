Tempesta Hipolito arriva in Europa, temporali e abbondanti nevicate. Dove e quando, le previsioni in Italia

La nuova tempesta Hipolito è in arrivo nelle Isole Canarie. Fino a venerdì ci sarà una situazione transitoria dal punto di visto meteorologico con cieli poco nuovolosi o sereni nella Penisola Iberica e nelle Isole Baleari. In Europa, in particolare L'Italia dovrebbe essere caraterizzata nella maggior parte delle regioni, da clima rigido e tempo soleggiato.

Tempesta Hipolito in Europa, temporali e abbondanti nevicate. Le previsioni meteo per l'Italia

Tempesta Hipólito in Europa

La tempesta Hipólito, colpirà le Azzorre e nei prossimi giorni interesserà anche le Isole Canarie.

Tra venerdì e sabato è previsto l'avvicinamento del fronte meteorologico alle Isole Canarie, anche se perderà intensità e darà luogo a deboli piogge. Si prevede che queste precipitazioni saranno più consistenti sulle isole di La Palma e El Hierro, che non saranno molto intense. La tempesta Hipólito porterà venerdì con sé anche l'arrivo della Calima sulle Isole Canarie, che potrebbe influenzare le condizioni climatiche della regione.

La Tempesta colpirà anche l'Italia?

Le temperature in Italia soprattutto nelle prime ore del mattino dovrebbero calare con minime di -5° in Pianura Padana ma con prevalenza di tempo soleggiato. Domenica invece dovrebbe tornare qualche pioggia, con un'Italia spaccata in due dove avremo arie di gelo nel centro-nord e venti tesi al sud. Da lunedi invece ci saranno perturbazioni atlantiche con pioggie sul versante atlantico e localmente al Nord. Appennini meridionali,Molise,Gargano e Sicilia tirrenica saranno caratterizzati da tempo più nuvoloso. Il Nord invece sarà caratterizzato da una forte presenza di nebbia in pianura che porterà a nubi basse.

Nel dettaglio

Venerdì 12 avremo, al nord: sereno e gelo notturno con locali nebbie in pianura. Al centro: bel tempo; gelate notturne in pianura; qualche residuo fenomeno in Sardegna. Al sud: ultime piogge su bassa Calabria e Sicilia.

Sabato 13 avremo, al nord: sereno con gelo notturno anche in pianura e locali nebbie. Al centro: bel tempo; gelate notturne in pianura. Al sud: da nuvoloso a poco nuvoloso.

Domenica 14 avremo, al nord: nebbie e cielo spesso coperto in pianura, freddo. Al centro: nubi in aumento con pioviggine verso le regioni tirreniche. Al sud: soleggiato e freddo al mattino, nubi in aumento sulle tirreniche con qualche piovasco su Campania e Calabria